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В Белом доме рассказали о рестрикциях против России по Украине

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США продолжают изучать вопрос о возможных рестрикциях в отношении России в связи с кризисом вокруг Украины, никакие из озвученных ранее администрацией мер по-прежнему не исключены. Об этом в четверг, 20 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Мы продолжаем рассматривать ряд вариантов, и никакие из тех мер, о которых сообщалось ранее, по-прежнему не исключены», — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

Псаки также добавила, что ей пока нечего анонсировать в плане контактов с Россией на высшем уровне, и предположила, что решения о дальнейших шагах будет приниматься по итогам назначенной на пятницу встречи госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее в этот день представитель американской Республиканской партии Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. В настоящее время само содержание законопроекта под названием «Для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях» официально не опубликовали. Известно только, что его внесли на рассмотрение 19 января и направили в комитет по иностранным делам, а также в комитеты по судебной власти и финансам.

Согласно данным Washington Post, законопроект же получил иное название — «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает санкции против ряда российских чиновников, силовиков, журналистов и бизнесменов.

Кроме того, по информации издания, законопроект предусматривает введение мер против «Северного потока – 2», а также прекращение финансирования диалогов по кибербезопасности и стратегической стабильности, пока Россия якобы не закончит атаки на их ведомства и пока Крым будет принадлежать РФ.

Также в этот день источник «Известий», знакомый с ходом контактов, рассказал, что реальные переговоры по поводу гарантий безопасности начнутся лишь после того, как Москва получит от США и НАТО официальную письменную реакцию на свои предложения. Запланированная на 21 января встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена подразумевает «лишь обсуждение» вопроса о гарантиях.

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