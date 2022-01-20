Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ЦБ представит обновленную банкноту 100 рублей
Общество
Мощные снегопады ожидаются в Москве в ближайшие двое суток
Мир
Лукашенко назначил дату референдума по поправкам в конституцию
Мир
Блинкен заявил об отказе РФ от дипломатических предложений в «духе взаимности»
Мир
Четыре украинца вошли в санкционный список США из-за «действий России»
Мир
Эрдоган подтвердил планы устроить переговоры Путина и Зеленского
Общество
Мурашко сообщил о передаче ВОЗ всех данных по вакцине «Спутник V»
Политика
Госдума приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Мир
Генассамблея ООН приняла осуждающую отрицание холокоста резолюцию
Общество
Закон о маркировке и учете животных вступит в силу с сентября этого года

Вознесенский собор отреставрируют в Ельце

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство культуры России завершило электронный аукцион на реставрационные работы в Вознесенском соборе. Объект культурного наследия федерального значения находится в центре Ельца Липецкой области.

Подрядчик по контракту на 4 млн рублей должен приступить к работам в ближайшее время и закончить их к октябрю 2022 года. Главные задачи: устройство вертикальной гидроизоляции и отмостки, локальный ремонт стен. Контроль за работами будут вести через онлайн веб-камеры, информирует GOROD48.

Вознесенский собор в русско-византийском стиле построен в 1845–1889 годах по проекту архитектора Константина Тона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022