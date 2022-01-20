Вознесенский собор отреставрируют в Ельце

Министерство культуры России завершило электронный аукцион на реставрационные работы в Вознесенском соборе. Объект культурного наследия федерального значения находится в центре Ельца Липецкой области.

Подрядчик по контракту на 4 млн рублей должен приступить к работам в ближайшее время и закончить их к октябрю 2022 года. Главные задачи: устройство вертикальной гидроизоляции и отмостки, локальный ремонт стен. Контроль за работами будут вести через онлайн веб-камеры, информирует GOROD48.

Вознесенский собор в русско-византийском стиле построен в 1845–1889 годах по проекту архитектора Константина Тона.