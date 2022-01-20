Нарушения при выдаче разрешений на отстрел лис выявили в Липецкой области

В управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области прошла проверка, в ходе которой выявили нарушения при выдаче разрешений на отстрел лис. Об этом ИА «Абирег» сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

По данным ведомства, проверку организовали после многочисленных жалоб граждан на незаконную выдачу разрешений на охоту. В ходе мероприятий инспекторы Росприроднадзора обнаружили несоблюдение приказа Минприроды России.

Так, сотрудники липецкого управления по охране и использованию объектов животного мира принимали решения о регулировании численности лисицы красной с нарушением календарных сроков. Вспышек бешенства, в связи с которым мог бы быть организован отстрел, на территории региона также не было зарегистрировано.

Кроме того, учет по выдаче разрешений на охоту юрлицам и индивидуальным предпринимателям велся с нарушением требований постановления администрации Липецкой области, отметили в Росприроднадзоре. По итогам ведомство выдало управлению предписание об устранении нарушений. Его исполнение находится на контроле.