Школьница провалилась под лед в Астрахани

В Астрахани 12-летняя девочка провалилась под лед на канале Кутум в районе улицы Студенческой. На место выехали сотрудники ГИМС, пожарно-спасательного подразделения, аварийного-спасательного центра.

До приезда спасателей девочку вытащили из воды очевидцы, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Как выяснилось, девочка гуляла, наступила на лёд и провалилась, пишет «Астрахань 24».

Во время матча Швейцарской хоккейной лиги 23 декабря двое игроков провалились под лед. В ходе борьбы за шайбу защитник «Лангенталя» Тайлер Хиггинс и нападающий «Сиерры» Арно Монтандон влетели в бортик, за которым находилась яма, куда ледовый комбайн сливает воду после чистки льда.