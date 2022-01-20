Семь пожарных цистерн закупят для пожарной охраны Крыма

Республика Крым намерена приобрести семь автоцистерн для пожарной охраны. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Пожарные цистерны распределят между частями в Ленинском, Кировском, Черноморском, Советском и Первомайском районах, а также в Феодосии. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 117,8 млн рублей. Поставщику необходимо будет передать технику в течение 40 дней после получения заявки.

В конце сентября 2021 года спасатели Республики Крым получили передвижной пункт управления беспилотной авиационной системой, оснащенной беспилотниками со 100-километровым радиусом действия. Пункт оборудован на базе автомобиля Ford Transit.