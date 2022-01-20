Более 230 млн рублей выделили на замену лифтов в Ульяновской области

В Ульяновской области выделили 230 млн рублей на замену лифтов в многоквартирных домах. Об этом рассказал директор фонда модернизации ЖКК региона Денис Бычков.

«Впервые в истории современной Ульяновской области выделены бюджетные деньги из областного бюджета — 230 млн рублей. Они пойдут на софинансирование по замене лифтового оборудования. Кроме того, выделено 67 млн рублей из федеральных денег, которые также пойдут на компенсацию затрат по замене лифтов», — цитирует Бычкова ulpravda.ru.

В 2022 году на территории области планируется заменить свыше 500 лифтов. В перечень попало оборудование, которое находится в работе уже более 25 лет, что превышает нормативы сроков эксплуатации.

В целом в Ульяновской области лифтами оборудовано 4,5 тыс. домов. Более 2 тыс. лифтов при этом находятся в аварийном состоянии.