Девушка устроила откровенную фотосессию на фоне храма в Екатеринбурге

Порнозвезда Ангелина Кузнецова устроила обнаженную фотосессию на фоне храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Съемка с участием девушки вызвала широкий общественный резонанс, сообщает в четверг, 20 января, сайт kp.ru.

Стало известно, что съемка прошла в гостинице RentHouse, расположенной рядом с храмом. На кадрах, появившихся в соцсетях еще в декабре, на фоне храма были запечатлены две полуобнаженные девушки — Кузнецова и ее подруга.

Разгневанные пользователи Сети, увидев откровенные снимки в соцсетях, обрушились с критикой на руководство отеля. Ведь, как оказалось, гостиница согласилась на проведение съемки.

Кроме того, актриса договорилась с отельерами, что фотосессия станет частью платы за проживание.

«Мы получили сотни сообщений от гостей, чьи религиозные чувства были оскорблены данной публикацией. Мы незамедлительно отреагировали и уже составили черный список тех, кто может спровоцировать подобные ситуации. А значит, они никогда не станут гостями нашей сети», — попытался успокоить постояльцев основатель гостиницы Дмитрий Шабалкин, принеся в Instagram извинения за случившееся.

Он заверил гостей отеля, что гостиница не поддерживает «подобное проявление индивидуальности».

Ранее в этот день было возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих после фотосессии девушки в полуобнаженном виде на фоне Московской соборной мечети.

Девушка в белье и шубе фотографировалась у мечети. Кадры с места съемок вызвали возмущение у пользователей соцсетей. В интернете появились предположения, что съемку устроила таргетолог, которая ведет блог в Instagram.

30 сентября в Москве был задержан блогер Руслан Бобиев (настоящее имя Руслани Муроджонзод) после публикации в Сети его снимков с подругой Анастасией Чистовой в форме полицейского. Пара на фото имитировала половой акт на фоне храма на Красной площади.

29 октября мировой суд Тверского районного суда Москвы приговорил Бобиева и Чистову к 10 месяцам колонии.