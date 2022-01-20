Автомобиль сбил ребенка в центре Москвы

Автомобиль совершил наезд на ребенка в Таганском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ в четверг, 20 января.

Инцидент произошел в 3-м Крутицком переулке.

«По предварительной информации, женщина с ребенком переходила проезжую часть в неустановленном месте, водитель совершил наезд на ребенка, которого для обследования доставили в медучреждение», — сказал представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

По факту случившегося начата проверка.

При этом в пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что женщина переходила дорогу с тремя детьми, а пострадавший — ребенок 2017 года рождения. Прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по факту происшествия.

Ранее, 17 января, водитель автомобиля в Москве сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на Университетском проспекте. Водитель автомобиля Subaru сбил женщину и ее 11-летнюю дочь. Обеих пострадавших госпитализировали. У женщины подозрение на перелом позвоночника. У ребенка диагностировали множественные переломы и разрыв крайней доли печени.