В «Оппозиционной платформе» назвали санкции США актом политтеррора

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин связал введенные против него в США санкции со своим вкладом в борьбу с системой внешнего управления на Украине. Об этом 20 января он написал в Facebook.

«Похоже, ситуация достигла того уровня абсурда в международных отношениях, когда санкции минфина США становятся критерием серьезности вклада в борьбу с системой внешнего управления на Украине», — написал депутат.

В партии ОПЗЖ назвали санкции, а также заказные уголовные дела «актом международного политического террора».

Депутаты считают, что введение санкций стало результатом личных договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с представителями США, в частности с госсекретарем Энтони Блинкеном и американскими сенаторами.

«Власть Зеленского, продемонстрировав лживость, несостоятельность и голословность в фабрикации обвинений против политических оппонентов, трусливо выпрашивает помощь и защиту у своих западных хозяев. Введение Соединенными Штатами санкций не против олигархов и коррупционеров, а против политических деятелей оппозиции доказывает, что вся раздуваемая истерия, все угрозы и консультации, вся работа избирательного правосудия и спецслужб, все выносимые судами приговоры направлены на борьбу США и власти Зеленского с одним противником — партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», — говорится в заявлении на сайте партии.

Ранее в этот день минфин США расширил санкционный список Specially Designated Nationals List (SDN). Ограничения вводятся в связи «причиняющими вред действиями России за рубежом».

Ведомство внесло в список депутатов украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олега Волошина и Тараса Козака, которому принадлежат телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

Также рестрикции введены в отношении экс-депутата Владимира Олейника и бывшего замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича.