Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ЦБ представит обновленную банкноту 100 рублей
Общество
Мощные снегопады ожидаются в Москве в ближайшие двое суток
Мир
Лукашенко назначил дату референдума по поправкам в конституцию
Мир
Блинкен заявил об отказе РФ от дипломатических предложений в «духе взаимности»
Мир
Четыре украинца вошли в санкционный список США из-за «действий России»
Мир
Эрдоган подтвердил планы устроить переговоры Путина и Зеленского
Общество
Мурашко сообщил о передаче ВОЗ всех данных по вакцине «Спутник V»
Политика
Госдума приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Мир
Генассамблея ООН приняла осуждающую отрицание холокоста резолюцию
Общество
Закон о маркировке и учете животных вступит в силу с сентября этого года

В «Оппозиционной платформе» назвали санкции США актом политтеррора

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин связал введенные против него в США санкции со своим вкладом в борьбу с системой внешнего управления на Украине. Об этом 20 января он написал в Facebook.

Власть Совета: пойдут ли РФ и НАТО на уступки
И чего ждать от следующего раунда переговоров по безопасности на полях ОБСЕ

«Похоже, ситуация достигла того уровня абсурда в международных отношениях, когда санкции минфина США становятся критерием серьезности вклада в борьбу с системой внешнего управления на Украине», — написал депутат.

В партии ОПЗЖ назвали санкции, а также заказные уголовные дела «актом международного политического террора».

Депутаты считают, что введение санкций стало результатом личных договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с представителями США, в частности с госсекретарем Энтони Блинкеном и американскими сенаторами.

«Власть Зеленского, продемонстрировав лживость, несостоятельность и голословность в фабрикации обвинений против политических оппонентов, трусливо выпрашивает помощь и защиту у своих западных хозяев. Введение Соединенными Штатами санкций не против олигархов и коррупционеров, а против политических деятелей оппозиции доказывает, что вся раздуваемая истерия, все угрозы и консультации, вся работа избирательного правосудия и спецслужб, все выносимые судами приговоры направлены на борьбу США и власти Зеленского с одним противником — партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», — говорится в заявлении на сайте партии.

Ранее в этот день минфин США расширил санкционный список Specially Designated Nationals List (SDN). Ограничения вводятся в связи «причиняющими вред действиями России за рубежом».

Ведомство внесло в список депутатов украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олега Волошина и Тараса Козака, которому принадлежат телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

Также рестрикции введены в отношении экс-депутата Владимира Олейника и бывшего замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022