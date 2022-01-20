Более десятка спортплощадок отремонтируют в Томске в 2022 году

В Томске в 2022 году намерены отремонтировать 11 спортивных площадок. Об этом стало известно на заседании комитета по спорту и молодежной политике, сообщает 20 января РИА «Томск».

«В рамках работы, в том числе по поиску места размещения силовых тренажеров, мы столкнулись с заброшенной, обветшалой инфраструктурой спортивной, поэтому обратили внимание на то, что пора бы это восстановить», — рассказал председатель комитета Константин Ушаков.

В декабре 2021-го было принято решение модернизировать программу «От томского двора — до олимпийского пьедестала», в рамках которой строились новые спортплощадки. Теперь по ней займутся восстановительными работами.

В предварительный перечень включено 11 спортплощадок. На каждой из них состоится выездное совещание для обсуждения их наполнения.

По словам Ушакова, всего изучено 50 заброшенных спортивных площадок. Часть из них восстановить не получится, так как они не состоят на балансе города. Этот вопрос планируется проработать, возможно, данные объекты будут отремонтированы в будущем.