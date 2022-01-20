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Депутат Драпеко оценила программу «Наука и техника» на РЕН ТВ

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Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко 20 января оценила новую программу «Наука и техника» на РЕН ТВ.

Драпеко отметила, что возможности науки способны облегчить людям жизнь, «подсказать правильные решения».

«Ходят марсоходы по Марсу, луноходы — по Луне. Сегодня спорят во всем мире, как мы будем делить ресурсы, которые будут добываться на других планетах. Как глубоки возможности науки, как они могут облегчить нам жизнь, как они могут подсказать правильные решения. Вот об этом передача, совершенно замечательная», — сказала она.

Ранее в этот день академик Российской академии естественных наук Алексей Одинец отметил, что в передаче ученые смогут рассказать о своих разработках, что очень ценно.

Одинец также подчеркнул, что «хорошо, что есть передачи, которые поднимают вопросы науки и техники». Академик назвал такие правдивые программы «настоящим искусством», которого так мало в мире фейков.

19 января авторы передачи «Наука и техника» рассказали, что новая программа — это еженедельная часовая лекция по физике в жанре «жаркий экшен». Для полного погружения в тему ведущий Михаил Борзенков будет ставить зрелищные и даже опасные эксперименты.

Перед создателями проекта стоит амбициозная задача — попытаться визуализировать науку.

В эфире шоу «Наука и техника» ведущий Михаил Борзенков ответит на вопросы, которые раньше задавали только фантасты и историки. Программу можно будет смотреть по субботам в 12:00.

Премьера состоится 22 января.

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