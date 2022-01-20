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Американист назвал лукавством заявление Блинкена о «Северном потоке – 2»

Американист Рогулев назвал лукавством заявление Блинкена о «Северном потоке — 2»
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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев прокомментировал в четверг, 20 января, заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что трубопровод «Северный поток – 2» (СП-2) останется рычагом воздействия на Москву в интересах Вашингтона и Берлина до начала поставок по нему газа.

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«Все последние месяцы и даже годы идут дискуссии по поводу «Северного потока – 2». Я говорил об этом много раз и не устану повторять, у США позиция не изменилась. Они с самого начала были против проекта… Что касается интересов Германии, тут Блинкен, конечно, явно лукавит. Блокировать газопровод совершенно не в интересах Германии», — сказал Рогулев в беседе с RT.

По его мнению, считая, что проект можно использовать в качестве рычага давления на Россию, Соединенные Штаты ошибаются.

«Неизвестно, против кого это давление работает, против России или же против Германии. В конечном итоге Россия теряет только деньги, а Германия теряет гораздо больше. Так же, как и другие страны Европы, присоединившиеся к проекту», — заключил он.

Ранее в этот день глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен сообщил, трубопровод СП-2 останется рычагом воздействия на Россию до начала поставок по нему голубого топлива в интересах ФРГ и США, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 18 января, глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила о последствиях для проекта «Северный поток – 2» при использовании Россией энергетики в качестве «оружия». При этом на пресс-конференции по итогам переговоров с Бербок министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия обратила внимание коллег из Германии на контрпродуктивность попыток политизации проекта «Северный поток – 2». Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

Глава МИД РФ также подчеркивал, что ситуация с санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» продемонстрировала, что у Германии нет свободы в экономической деятельности.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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