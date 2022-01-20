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Путин присвоил Алексею Миллеру звание Героя Труда России

Президент Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя труда
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Указ главы государства опубликован в четверг, 20 января, на официальном портале правовой информации.

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«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург», — говорится в документе.

В конце месяца Миллер будет праздность 60-летие. Герой труда России родился 31 января в 1962 году в Ленинграде (Санкт-Петербург). Он окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского, получил степень кандидата экономических наук. С 2001 года - председатель правления «Газпрома», с 2002 года - зампред совета директоров компании.

В этот же день Путин издал указ о награждении орденом Святого Апостола Андрея Первозванного первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева . Он был награжден орденом за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность. Шаймиев возглавлял Татарстан с 1991 по 2010 год. В 2017 году российский лидер подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» экс-главе региона.

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