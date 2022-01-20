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ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России

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Банк России предлагает ввести запрет на ряд операций с криптовалютами и связанными с ними инструментами. Соответствующие положения содержит доклад регулятора, опубликованный в четверг, 20 января.

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«Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета», — отмечается в документе.

Также в Центробанке заявили, что цифровые валюты создают угрозу для суверенитета российского рубля и подрывают денежное обращение в стране.

В ведомстве отметили, что процесс «добычи», майнинга, криптовалют оказывает негативное воздействие на экологию, так как при этом тратится большое количество электроэнергии.

В связи с этим ЦБ предложил также сделать незаконным майнинг криптовалют.

Согласно предложению регулятора, может быть введен запрет на оплату любых услуг и товаров с помощью криптовалют для физических лиц, а также юридических лиц, являющихся резидентами РФ.

Как сообщил Bloomberg 20 января, глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина может полностью запретить операции с криптовалютами.

По данным издания, Федеральная служба безопасности (ФСБ) «убедила» Набиуллину принять это решение. Полный запрет цифровых валют, как сообщило издание, в ФСБ считают способом борьбы с трудноотслеживаемыми трансакциями.

Как регулятор сообщил 3 декабря, предоставление финорганизациями услуг по обороту криптовалют противоречит интересам инвесторов. В ЦБ также усомнились в необходимости выпуска российских финансовых инструментов в иностранной валюте.

Российский президент Владимир Путин в июле 2020 года подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Как сказано в законе, цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. На территории России ее запрещено принимать в качестве оплаты товаров и услуг.

Закон разрешил осуществлять сделки с ЦФА. Также разрешен обмен одного криптоактива на другой.

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