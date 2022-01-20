Часть улицы Тельмана капитально отремонтируют в Брянске

В Володарском районе Брянска продолжится капитальный ремонт дорог. В скором времени подрядчик приступит к обновлению переулка Герцена и улицы Тельмана. В последнем случае будет отремонтирован участок дороги от улицы Чернышевского до улицы Розы Люксембург.

Работы будут выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2022 году по нему приведут в нормативное состояние более 69 км дорог и восемь мостовых сооружений. На эти цели направят 2,4 млрд рублей, информирует NASHBRYANSK.RU.

Напомним, в план ремонта на этот год включили улицу Маяковского в поселке Климово Брянской области, которая ведет к центральной районной больнице, школе и детскому саду. Проезжую часть не приводили в порядок больше 20 лет. Также жители региона пожаловались губернатору Александру Богомазу на состояние дороги Кветунь–Витемля.