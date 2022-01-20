Поликлинику отремонтировали в поселке Первомайский Тамбовской области

В Центральной районной больнице поселка Первомайский Тамбовской области выполнили ремонт поликлиники. Теперь она соответствует новой модели медицинской организации.

В учреждении есть открытая регистратура с инфоматом, а также электронное табло. В зоне ожидания поставили диваны. Обновлена система навигации. Отремонтирована входная группа и холл. В поликлинике появился кабинет инфекционных заболеваний с отдельным входом, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Работы были проведены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

На территории Тамбовской области в этом году возведут ряд инфраструктурных и социальных объектов. Это поликлиника и школа в Тамбове, центр врача общей практики в Тулиновке, а также новые дороги и инженерные сети. На их строительство выделено более 4,1 млрд рублей, из которых почти 2,6 млрд — федеральные средства.