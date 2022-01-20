Дату проведения полумарафона изменили в Липецке

Четвертый липецкий полумарафон состоится 29 мая. Дату его проведения перенесли. Как сообщают организаторы, изначально забег был намечен на 22 мая.

«Мы являемся партнерами и друзьями Всероссийского полумарафона Забег.рф, а также одним из его этапов. Липецкий полумарафон — интеграционный город в этом проекте, организатором нашего забега является Lipetsk Running, но проводить его мы должны одновременно со всей страной. Из-за долгого согласования даты проведения полумарафона мы на свой страх и риск открыли регистрацию на 22 мая, но сегодня пришло подтверждение, что Всероссийский полумарафон пройдет все-таки 29 мая», — объяснили организаторы.

Как отмечает Lipetskmedia, в рамках Липецкого полумарафона пройдет забег выпускников.

Джейкоб Киплимо из Уганды ранее установил новый мировой рекорд среди мужчин в полумарафоне на турнире в Лиссабоне. Cпортсмен пробежал дистанцию за 57 минут 31 секунду. Предыдущий рекорд 57 минут 32 секунды принадлежал кенийцу Кибивотту Канди. Он его также установил на соревнованиях в Валенсии.