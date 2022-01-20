Дело возбудили по факту смертельного ДТП в Псковской области

В Псковской области возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Палкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Трагедия произошла 10 января на 311-м км автодороги у деревни Вернявино. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Dodge допустил наезда на 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

В результате ДТП пенсионерка получила различные травмы, от которых скончалась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.