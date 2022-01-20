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Дюжину ливневок отремонтируют в Оренбурге

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Во II квартале этого года в Оренбурге отремонтируют 12 ливневок на улице Шевченко. По информации пресс-службы мэрии, работы будут проводиться на участке от улицы Терешковой до улицы Леушинской.

Специалисты контрольно-ревизионного управления регулярно проводят мониторинг состояния крышек люков и решеток системы ливневой канализации на городских магистралях. В случае если выявлены проблемы, организациям, в ведении которых находятся подземные инженерные сооружения и коммуникации, выписывается предостережение, пишет Урал56.Ру. В прошлом году нарушения были обнаружены на улицах Степана Разина и 60 Лет Октября. Всего в нормативное состояние было приведено 28 объектов.

В Оренбурге по заявкам горожан обновили более 16 км магистралей в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проведены работы на улицах Автодромной, Ростошинской, Озеленителей, Степана Разина, М. Расковой, Одесской, Братьев Башиловых, Ваана Теряна, Народной. Так, на участках улиц Автодромной, Ростошинской и Озеленителей полностью заменено дорожное покрытие. На улице Автодромной восстановили основание, а также произвели устройство нижнего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетона на участке около 4,5 км. Особое внимание обратили на состояние дорог, ведущих к школам и детским садам.

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