Лавров предложил создать в Берлине мемориал жертвам нацизма в СССР

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Москве предложил создать в Берлине мемориал, посвященный всем жертвам нацизма в СССР. Об этом 20 января сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«…Сергей Лавров предложил германской стороне подумать о создании в Берлине мемориала, посвященного всем гражданским жертвам нацизма в СССР вне зависимости от их национальной принадлежности», — написала она в Telegram.

МИД РФ рассчитывает, что Германия изучит данное предложение. Также Захарова отметила, что реализация этой идеи «внесла бы заметный вклад в процесс исторического примирения».

«Исходим из того, что в современной Германии осознают важность сохранения культуры памяти и критического осмысления темных страниц своего прошлого, включая непреходящую историческую ответственность за зверства нацистов, в том числе на территории бывшего СССР», — добавила дипломат.

Ранее в этот день Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание холокоста как исторического события.

Согласно тексту документа, ГА ООН отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание холокоста, а также любое искажение его истории, и настоятельно призывает аналогично действовать все государства — члены ООН.

20 мая 2021 года президент РФ Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» заявил, что страна всё чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. Эти попытки, по его мнению, предпринимают «разного рода русофобы». Оставлять это без реакции Москва не может.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин будет пресекать каждую попытку искажения исторических событий странами Запада.