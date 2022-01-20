Двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Саратове

В больницу в Саратове госпитализировали двух взрослых и ребенка с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

«Пострадавшие силами врачей скорой помощи и спасателей областной службы спасения в состоянии средней степени тяжести доставлены в лечебные учреждения города, где получают необходимую медицинскую помощь», — цитирует сообщение ведомства ИА «Взгляд-инфо».

Инцидент произошел 20 января в квартире пятиэтажного дома 120 по улице 2-й Садовой. Пострадали 33-летний мужчина, 27-летняя женщина и их двухлетний сын.

Медики поставили предварительный диагноз — отравление угарным газом. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на обстоятельства случившегося.