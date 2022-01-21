На этой неделе мы наблюдали сильное падение российского рынка акций. Например, 18 января индекс Московской биржи проваливался на 7,28%, РТС — на 8,04%. Затем наступило восстановление, однако полностью падение отыграно не было. Собака смотрит на палку, лев смотрит на того, кто ее бросил. Для того чтобы понимать, достигнуто ли дно резкого падения российского фондового рынка, стоит проанализировать, а что, собственно, вызвало это падение?

Геополитика сегодня правит бал в отношении инвесторов к российским ценным бумагам. Настроения, а не факты, захватили российский рынок — западные инвесторы под угрозой запрета на размещение активов на части российского рынка начали выводить свои капиталы. По принципиальным вопросам состоявшихся 10-12 января консультаций РФ, США и НАТО были зафиксированы существенные разногласия.

Главное оружие США — угрозы санкциями — снова в действии. Однако есть мнение, что все возможные меры, которые не окончательно хоронят отношения России, Европы и Штатов, уже введены. Поэтому сейчас обсуждается вопрос крайне жестких санкций в ответ на гипотетическое «вторжение» на Украину (что тоже видится как практически невозможный вариант).

Ключевой вопрос в том, где же находится красная линия вмешательств в дела Украины — если с прямым вторжением все ясно, то, например, признание ДНР и ЛНР может получить различные трактовки. Пакет предполагаемых санкций включает в себя ограничения против финансовых институтов, запрет на покупку вновь выпущенного первичного и вторичного российского долга, санкции против всех сырьевых секторов и других сегментов.

Геополитическая напряженность достигла уровней, сопоставимых со значениями, показанными в 2014 году и в августе 2018-го — если смотреть на стоимость страховки от дефолта России (при условии, что наша страна входит в топ-5 государств мира по объему золотовалютных резервов). Пострадал весь российский рынок, в очередной раз показав свою тонкость (небольшие объемы покупок или продаж могут существенно изменить стоимость акций) и сильную корреляцию активов между друг другом (падали все вместе вне зависимости от экономической ситуации).

Что же делать? Какие акции стоит купить сейчас? Безусловно, главный вопрос, на который вы должны себе ответить — пойдут ли обе стороны на развитие конфликта, от которого никто не выиграет. Окажется ли политическая составляющая важнее экономической и гуманитарной?

Если вы верите в риски введения обсуждаемых санкций, то никакие акции покупать сейчас не надо. Если негативный сценарий реализуется, случится сильнейший удар по российскому рынку акций и рублю. Падение нацвалюты будет стремительным и, скорее всего, мы столкнемся с мерами по контролю капитала — регулированием курса и обращения валюты.

Если же вы, как и большинство экономистов (а они чаще всего оптимисты), верите, что договоренности будут достигнуты и новых санкций не введут, тогда стоит обратить внимание на бенефициаров текущей нефти почти по 90$ («Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Роснефть»), дивидендных аристократов («Газпром», металлургические компании) и «Сбербанк» (он сейчас один из самых пострадавших) — как любимую бумагу иностранных инвесторов.

Глобально российская экономика крупных компаний на подъеме (цены на сырье растут). Даже беспрецедентная ситуация 2014 года была достаточно быстро преодолена на российском рынке акций. Главный риск сосредоточен не в них, а в российском рубле. При любом развитии событий просто оставаться в нацвалюте, никуда ее не инвестируя — это худший выбор на сегодня.

Автор — директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора