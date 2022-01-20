Зеленский отреагировал на слова Байдена о «незначительном вторжении» на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 января, прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о возможности «незначительного вторжения» РФ на Украину.

«Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает незначительных вторжений или маленьких наций. Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы», — написал он на своей странице в Twitter.

19 января Байден признал, что Вашингтон и его союзники по НАТО не пришли к единому мнению относительно реакции в случае вторжения России на Украину.

Американский лидер допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию со стороны Запада, чем полномасштабная оккупация Украины, за которую Москве придется заплатить «серьезную цену».

Как заявляет CNN со ссылкой на одного из официальных лиц Украины, Киев шокирован тем, что президент США проводит различие между оккупацией и вторжением.

В тот же день Байден пригрозил «катастрофой» России при «вторжении» на Украину. Американский лидер подчеркнул, что РФ намного сильнее в военном отношении Украины и победит в случае конфликта.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил о том, что Байден противоречит сам себе в выступлении о России, пытаясь втянуть страну в конфликт с Украиной и обещая за это санкции.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что обвинения в адрес Москвы в возможном нападении на Украину являются блефом, а Россию пытаются спровоцировать. Он отметил, что РФ старается делать всё возможное, чтобы предотвратить провокации со стороны украинских сил на границе.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».