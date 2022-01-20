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Финансист оценил последствия от возможных антироссийских санкций США

Финансист Коган заявил о невозможности полной остановки операций с долларом для России
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Полностью перекрыть России доступ к доллару президент США Джо Байден не сможет — ранее это уже показал кейс с Ираном, который, пусть и с дополнительными издержками, может оперировать иностранными валютами через третьи страны или неамериканские банки. Об этом заявил «Известиям» Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами, комментируя угрозы американского лидера об остановке операций с долларом в РФ, в четверг, 20 января.

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«Не стоит воспринимать эти угрозы всерьез, это крайне сложный кейс как технически, так и политически», — сказал Коган.

Накануне Байден заявил на пресс-конференции, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут совершать операции с американским долларом. При этом он признал, что такие действия грозят негативным влиянием на экономику Соединенных Штатов.

«Да, возможно, российским банкам придется закрыть долларовые счета в других финансовых структурах, но это сможет разве что серьезно увеличить долю евро и юаня в обращении, что не слишком выгодно для США и доллара, учитывая довольно шаткие позиции нынешней власти», — сказал Коган.

Он отметил, что проблема с долларом будет решаться через контрагентов и конвертацию в удобные для расчетов валюты, так что критичного здесь в целом ничего нет. К тому же не совсем ясно, как именно будет реализовываться эта мера без отключения России от SWIFT — от этого шага периодически открещиваются как американские, так и европейские чиновники, добавил финансист.

Также, по его словам, в случае перекрытия доступа к доллару для России она перестанет поставлять сырье в США, поскольку санкции затронут и торговлю. Специалист указал, что хоть поставки не такие масштабные, но некоторые компании из числа нефтепереработчиков, транспортных компаний, газораспределительных организаций и утилит могут прекратить свое существование.

«Также стоит понимать, что любые масштабные санкции могут моментально ударить по ценам на нефть — она может очень быстро взлететь до исторических максимумов, а это нанесет серьезный удар уже по экономике и США, и Европы», — заключил эксперт.

В Совете Федерации отметили, что Байден производил впечатление взвешенного, опытного и мудрого человека, а его угрозы лишить банки России возможности проводить операции с американским долларом являются истерикой и могут быть связаны с его окружением.

14 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял о наличии у США свидетельств о якобы подготовке Москвой предлога для вторжения на Украину. 18 января МИД России призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. В Кремле также подчеркнули, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Киева.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп ввел санкции против Ирана, а расположенная в Бельгии система банковских платежей SWIFT под давлением Вашингтона перестала работать с рядом иранских банков. В апреле того же года власти Ирана решили перейти с доллара на евро при международных трансакциях. Россия и Иран отказались от доллара во взаимных расчетах в 2019 году. Они решили использовать национальные валюты, а в случае крайней необходимости — евро.

В связи с тем что санкции Соединенных Штатов могли затрагивать и европейские компании, сотрудничающие с иранскими партнерами, Евросоюз утвердил блокирующий регламент, который объявляет эти меры недействительными на территории ЕС. В конце января 2019 года Германия, Франция и Великобритания объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном. Для этого была зарегистрирована проектная компания под названием «Инструмент для поддержки торговых обменов» (Instrument in Support of Trade Exchanges, INSTEX.). В результате механизм INSTEX используется при международных расчетах с Ираном.

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