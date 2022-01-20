Астрономы открыли создающую звезды черную дыру

Впервые найдена черная дыра, которая создает звезды. Открытие помог сделать снимок телескопа «Хаббл». Кадр показал, что черная дыра соединена потоком горячего газа с областью звездообразования. Астрономы увидели связь между возрастом небесных тел и скоростью потока, передает телеканал «Известия». Выяснилось, что частицы черной дыры подпитывают несколько звезд. Явление обнаружено в карликовой галактике, которая находится в 30 млн световых лет от Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Известные ранее черные дыры поглощают все объекты вокруг себя, а не создают новые.

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