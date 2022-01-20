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Эксперт предложил учесть советское жилье при создании ГОСТа «умных» домов

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В России больше 70% жилых домов возведены еще в советское время, поэтому интересы горожан, живущих в таких постройках, должны быть учтены при создании государственного стандарта «умного» многоквартирного дома (МКД). Об этом заявил «Известиям» Илья Сотонин, генеральный директор платформы для управления домами и взаимодействия с жителями Doma.ai (входит в экосистему «Сбера»), в четверг, 20 января.

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«Снести все эти дома и заменить новыми нереально, но вполне возможно сделать их удобнее, в том числе за счет технологий «умного» дома», — сказал он.

При этом девелоперы однозначно заинтересованы в возведении «умных» МКД, так как интеллектуальная начинка здания напрямую влияет на стоимость квадратного метра и повышает статус недвижимости, добавил гендиректор Doma.ai.

«Термин «умный дом» часто используется как маркетинговый ход: на потенциального покупателя производит сильное впечатление возможность вызвать лифт нажатием кнопки в мобильном приложении. О том, насколько эта функция действительно нужна, он задумается уже позже, когда увидит стоимость за содержание инженерных систем. Но продавать квартиры подобные решения помогают», — рассказал эксперт.

По его словам, понятие «умный» дом сейчас «размыто и никак не регламентировано». Каждый застройщик вкладывает в него свой смысл: для одних домофон со встроенной камерой — уже интеллектуальные решение, а кто-то начиняет всё здание датчиками и системами автоматизации. Стандарты нужны, чтобы прежде всего привести рынок к единому знаменателю, обозначить общие для всех правила игры и упростить взаимодействие между исполнителями. Игроки рынка должны оперировать одними терминами, чтобы понимать друг друга, считает Сотонин.

Ранее в этот же день стало известно, что заместитель главы Минцифры Андрей Заренин направил письма представителям 40 организаций с просьбой представить предложения с перечнем сервисов, которые позволят назвать дом и квартиру «умными», до 21 января. Список необходим для разрабатываемого государственного стандарта (ГОСТ) «умного» многоквартирного дома.

Предлагалось включить в проект ГОСТа платформу для контроля всех сервисов, системы распознавания лиц и номеров автомобилей, а также контроля за инфраструктурой ЖКХ. В расширенный пакет — робот-консьерж, робот-доставщик, робот-уборщик и другие цифровые сотрудники.

В пресс-службе Минцифры сообщили «Известиям», что разработка стандарта «умного» многоквартирного дома подразумевает возможность внедрения и использования интеллектуальных приборов от разных производителей и поставщиков в единой информационной экосистеме. Перечень устройств, которыми будут оснащать такие дома, пока обсуждается.

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