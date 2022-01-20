Geely привезет в Россию новый кроссовер
Во второй половине 2022 года на российском рынке будет представлен новый среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro.
Как говорится в пресс-релизе, поступившем 20 января в редакцию «Известий», на рынке Китая модель продается под названием Xingyue L. Автомобиль будет доступен российским покупателям с экономичным турбированным двигателем объемом 2,0 л.
В основе Geely Monjaro лежит масштабируемая архитектура CMA (Compact Modular Architecture), разработанная специалистами Geely и дочерней компании Volvo.
Отмечается, что новинка выполнена в соответствии с новой дизайн-концепцией «Симфония пространства и времени» и фирменной философией «Расширяющийся космос». О комплектациях и ценах будет объявлено ближе к старту продаж.
11 января сообщалось, что Geely начинает продажи в России новой версии кроссовера Atlas Pro, которая оснащена передним приводом.
Оборудование базовой комплектации Comfort предусматривает 18-дюймовые колесные диски, датчики дождя и освещения, кресла, обитые экокожей, четыре USB-порта, две розетки на 12В и аудиосистему.