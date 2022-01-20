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Программа «Наука и техника» на РЕН ТВ раскроет секреты загадочных разработок

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Новая программа «Наука и техника» на РЕН ТВ раскроет зрителям секреты многих разработок. Отмечается, что некоторые эпизоды шоу обещают стать сенсацией, ведь ранее такого не было показано на телевидении.

По мнению президента Федерации любителей авиации России, летчика-испытателя СССР Виктора Заболотского, возможно, программа поможет юным зрителям определить профессиональный путь.

«Я многих ребят знаю, которые интересуются: как это сделано, как устроено, каким образом всё делается. Это очень сильно развивает мышление. Очень сильно дает возможность строить какую-то перспективу. Может быть, даже в своей профессии», — сказал Заболотский.

19 января авторы передачи «Наука и техника» рассказали, что новая программа — это еженедельная часовая лекция по физике в жанре «жаркий экшен». Для полного погружения в тему ведущий Михаил Борзенков будет ставить зрелищные и даже опасные эксперименты.

Перед создателями проекта стоит амбициозная задача — попытаться визуализировать науку.

Как отметил сотрудник Института физики твердого тела РАН Александр Черненко, программа даст зрителям информацию о том, как наука становится двигателем изменений в быстро меняющемся мире.

В эфире шоу «Наука и техника» ведущий Михаил Борзенков ответит на вопросы, которые раньше задавали только фантасты и историки. Программу можно будет смотреть по субботам в 12:00.

Премьера шоу состоится 22 января.

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