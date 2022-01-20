Блинкен назвал «Северный поток – 2» рычагом давления на Россию

Трубопровод «Северный поток – 2» (СП-2) останется рычагом воздействия на Москву до начала поставок по нему голубого топлива. Об этом в четверг, 20 января, сообщил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Берлине.

«Также стоит отметить, что пока по «Северному потоку – 2» не идет газ, он является рычагом давления в интересах Германии, США и наших союзников, но не для России», — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, США многократно критиковали строительство и возможный запуск СП-2.

Блинкен сообщил, что США обсуждали со странами-союзниками варианты ответной реакции на возможные действия Москвы против Украины.

Анналена Бербок прокомментировала возможность новых санкций против СП-2, рассказав, что ограничения против газопровода могут быть введены, если Россия начнет «эскалацию» в отношении Украины. Бербок пообещала, что действия Берлина в такой ситуации будут «эффективными».

«Если будет эскалация, то будут рассматриваться все меры», — подчеркнула глава МИД ФРГ.

Ранее, 18 января, Анналена Бербок предупредила о последствиях для проекта «Северный поток – 2» при использовании Россией энергетики в качестве «оружия». При этом на пресс-конференции по итогам переговоров с Бербок министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия обратила внимание коллег из Германии на контрпродуктивность попыток политизации проекта «Северный поток – 2». Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

Глава МИД РФ также подчеркивал, что ситуация с санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» продемонстрировала, что у Германии нет свободы в экономической деятельности.

Сенат США 13 января отклонил законопроект о санкциях в отношении СП-2, предложенный республиканцем Тедом Крузом. Перед подсчетом результатов голосования его раскритиковали демократы, и инициативе не удалось набрать необходимые 60 голосов. Согласно законопроекту, санкции предполагалось наложить на компанию Nord Stream 2 AG в течение 15 дней после его принятия.

Также 13 января против законопроекта выступила администрация США. Белый дом отметил, что инициатива республиканца вряд ли поможет Украине. Напротив, санкционный проект может подорвать «единство европейских союзников».

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.