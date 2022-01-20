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Эксперты ЭИСИ обсудили стратегию борьбы с «Омикроном» в России

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В рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в четверг, 20 января, эксперты обсудили стратегию борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон» в России.

Как отметил политолог Александр Асафов, с приходом «Омикрона» необходимо вырабатывать новую тактику.

«Мы, конечно, научились жить с ограничениями. Но и у нас, и в западных странах есть определенная инерция. Та самая новая реальность, которую в 2020 году нарекли новой нормальностью, она имеет вид, что называется, отлитый в камне. Если вводятся какие-то меры, связанные с ковидом, то значит, что они могут быть только такие и только навсегда»,заявил он.

Он указал на важность понимания того, что обстоятельства могут быть изменены в связи с приходом новых штаммов, так как все они ведут себя по-разному.

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При этом генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что на данный момент ужесточение мер в борьбе с новым видом COVID-19 не помогает.

«Первый вывод: уровень ограничений не коррелирует уровень заболеваемости COVID-19. Страны с наиболее жесткими мерами имеют больший прирост коронавируса, чем те, где ограничения слабее. Второй вывод: избыточное тестирование приводит к перегрузке системы здравоохранения», — отметил эксперт.

Ранее в этот день оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован уже в 55 регионах России. В структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант «Дельта» составляет 56,2%, вариант «Омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 43,8%.

19 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Он также подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «Омикрон»-вариантом.

18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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