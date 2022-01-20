Журналист сообщил о минировании офиса президента Украины
В Киеве заминировали офис президента Украины. Об этом сообщает журналист портала Vesti.ua Валентин Банных со ссылкой на правоохранителей 20 января.
По его словам, сотрудники полиции не пускают людей на Банковую улицу, где находится офис главы государства. Рядом стоит скорая помощь, проходят проверки, передает репортер.
При этом, по данным издания, сотрудники учреждения при предъявлении удостоверения могут пройти на работу, а в самом дворе здания на катке катаются дети на коньках.
Сам президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Польше.
4 августа ветеран боевых действий в Донбассе угрожал взорвать гранату в здании кабинета министров Украины, из-за чего пришлось эвакуировать сотрудников и оцепить правительственный квартал. Правоохранители провели спецоперацию и задержали мужчину.
В октябре 2019 года сотрудники национальной полиции задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского. О подозрительном поведении мужчины сообщили местные жители, задержанный уверял, что ему «заказали Зеленского».