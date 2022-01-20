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Застраивать режимные территории высотками разрешат в Рязани

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Изменения внесут в Правила землепользования и застройки Рязани. Этот вопрос обсуждался на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию городской думы.

В частности, депутаты предложили дополнить условно разрешенным видом использования «Многоэтажная жилая застройка» градостроительный регламент подзоны иных режимных территорий зоны военных объектов и других зон режимных территорий.

До этого, в конце декабря, прошли публичные слушания, на которых было принято положительное заключение, пишет РИА «7 новостей». Окончательное решение должно быть принято на заседании гордумы.

Ранее сообщалось, что в поселке Никуличи под Рязанью появится новый лесопарк. Разработкой проекта займется управление архитектуры Рязани. Один из земельных участков изменит назначение — его переведут в категорию зоны лесопарков, городских лесов и зон отдыха. Другие подробности проекта пока не раскрываются.

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