Полиция начала проверку после фотосессии девушки на фоне мечети в Москве

Московские полицейские начали проверку после появления в Сети видеозаписи, на которой девушка позирует на фоне Московской соборной мечети в полуобнаженном виде. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет была выявлена видеозапись провокационного характера, на которой девушка на фоне религиозного объекта позирует фотографу в полуобнаженном виде. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Девушка в белье и шубе фотографировалась у мечети. Кадры с места съемок вызвали возмущение у пользователей соцсетей. В интернете появились предположения, что съемку устроила таргетолог, которая ведет блог в Instagram.

Позже блогер Мария Катанова, заснявшая девушку в нижнем белье около московской мечети, принесла извинения в Instagram.

Катанова отметила, что не преследовала цели задеть чувства верующих. Она утверждает, что как раз, наоборот, хотела предотвратить волну «хайпа» среди блогеров, которые снимаются в неподобающем виде на фоне религиозных зданий.

Блогер написала, что, проезжая мимо мечети, она увидела девушку и решила заснять ее, чтобы создать гайд на тему того, как не нужно раскручивать свой аккаунт.

14 января сообщалось, что полиция изучает опубликованное в интернете видео, на котором полуголая жительница Дзержинска Нижегородской области станцевала на пилоне на фоне храма.

В октябре 2021 года управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, снявшейся обнаженной на фоне Исаакиевского собора.