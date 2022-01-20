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В СФ призвали США заниматься внутренними делами вместо внешней политики

Сенатор Цеков оценил представленный в США новый проект санкций против РФ
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Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в четверг, 20 января, в беседе с «Известиями» прокомментировал новый пакет антироссийских санкций, внесенный представителем Республиканской партии США Джимом Бэнксом.

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По словам российского сенатора, ничего, кроме смеха, такие действия представителей американского истеблишмента не вызывают. Рестрикции против РФ своих целей не достигают, и это, как отметил Цеков, чувствуют и в Штатах.

Вместо этого ограничения, наоборот, дают возможность России предметно работать над проблемами и становиться всё более конкурентной с точки зрения производства товаров, а также поиска рынков сбыта, подчеркнул политик. В США же, по его мнению, этого не понимают, так как покалечены «американской гегемонией» и считают, что имеют исключительное право на правду.

«Они считают, что они вообще-то и судьи самые-самые. Они могут судить, что Россия делает правильно, что неправильно, ну и точно также они судят о деятельности других стран. Жалко Америку, потому что у такой Америки с такими представителями власти, я считаю, далекого будущего не будет», — заявил сенатор.

Цеков выразил уверенность, что власти США в конце концов столкнутся с очень серьезными внутренними проблемами и рекомендовал Штатам больше заниматься именно ими, а не внешними проблемами.

«Потому что во внешней политике они действуют совершенно разрушительно, агрессивно, и понятно дело, что это не достигает тех результатов, на которые они надеются», — заключил он.

О том, что Бэнкс представил новый проект санкций против России, сообщалось ранее в этот же день на сайте конгресса США. В настоящее время само содержание законопроекта под названием «Для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях» официально не опубликовали. Известно только, что его внесли на рассмотрение 19 января и направили в комитет по иностранным делам, а также в комитеты по судебной власти и финансам.

Согласно данным Washington Post, законопроект же получил иное название — «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает санкции против ряда российских чиновников, силовиков, журналистов и бизнесменов.

Кроме того, по информации издания, законопроект предусматривает введение мер против «Северного потока – 2», а также прекращение финансирования диалогов по кибербезопасности и стратегической стабильности, пока Россия якобы не закончит атаки на их ведомства и пока Крым будет принадлежать РФ.

17 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу введения санкций в отношении России на случай ее «вторжения на Украину», в том числе обсуждают отключение от SWIFT. При этом газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. По данным собеседников издания, в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности страны к любым санкциям Запада. Он отметил, что Россия готова «к любому развитию событий и в сфере экономики».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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