В СФ призвали США заниматься внутренними делами вместо внешней политики

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в четверг, 20 января, в беседе с «Известиями» прокомментировал новый пакет антироссийских санкций, внесенный представителем Республиканской партии США Джимом Бэнксом.

По словам российского сенатора, ничего, кроме смеха, такие действия представителей американского истеблишмента не вызывают. Рестрикции против РФ своих целей не достигают, и это, как отметил Цеков, чувствуют и в Штатах.

Вместо этого ограничения, наоборот, дают возможность России предметно работать над проблемами и становиться всё более конкурентной с точки зрения производства товаров, а также поиска рынков сбыта, подчеркнул политик. В США же, по его мнению, этого не понимают, так как покалечены «американской гегемонией» и считают, что имеют исключительное право на правду.

«Они считают, что они вообще-то и судьи самые-самые. Они могут судить, что Россия делает правильно, что неправильно, ну и точно также они судят о деятельности других стран. Жалко Америку, потому что у такой Америки с такими представителями власти, я считаю, далекого будущего не будет», — заявил сенатор.

Цеков выразил уверенность, что власти США в конце концов столкнутся с очень серьезными внутренними проблемами и рекомендовал Штатам больше заниматься именно ими, а не внешними проблемами.

«Потому что во внешней политике они действуют совершенно разрушительно, агрессивно, и понятно дело, что это не достигает тех результатов, на которые они надеются», — заключил он.

О том, что Бэнкс представил новый проект санкций против России, сообщалось ранее в этот же день на сайте конгресса США. В настоящее время само содержание законопроекта под названием «Для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях» официально не опубликовали. Известно только, что его внесли на рассмотрение 19 января и направили в комитет по иностранным делам, а также в комитеты по судебной власти и финансам.

Согласно данным Washington Post, законопроект же получил иное название — «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает санкции против ряда российских чиновников, силовиков, журналистов и бизнесменов.

Кроме того, по информации издания, законопроект предусматривает введение мер против «Северного потока – 2», а также прекращение финансирования диалогов по кибербезопасности и стратегической стабильности, пока Россия якобы не закончит атаки на их ведомства и пока Крым будет принадлежать РФ.

17 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу введения санкций в отношении России на случай ее «вторжения на Украину», в том числе обсуждают отключение от SWIFT. При этом газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. По данным собеседников издания, в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности страны к любым санкциям Запада. Он отметил, что Россия готова «к любому развитию событий и в сфере экономики».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.