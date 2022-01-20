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В ФСБ раскрыли детали задержания фигурантов «кокаинового дела»

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В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России рассказали в четверг, 20 января, о спецоперации по задержанию фигурантов «дела об аргентинском кокаине». Их поймали в ходе совместной спецоперации ФСБ, Службы внешней разведки (СВР), МВД России совместно с Национальной жандармерией Аргентины по методу «международная контролируемая поставка».

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Германия тоже приняла участие в операции — она помогла задержать организатора поставок.

В марте 2018 года во взаимодействии с правоохранительными органами ФРГ был задержан организатор разрабатываемой преступной группы Андрей Ковальчук, который позже был экстрадирован в Россию.

Отмечается, что в настоящее время ФСБ России продолжает работу по привлечению к ответственности соучастников этого дела.

20 января суд в Москве огласил приговор фигурантам дела. Главный участник группы, бизнесмен Андрей Ковальчук, приговорен к 18 годам лишения свободы и штрафом 1,8 млн рублей. Бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов, который, согласно обвинению, по распоряжению Ковальчука спрятал чемоданы с наркотиком в подсобке школы при посольстве, осужден на 17 лет и штраф 1,6 млн рублей. Предприниматели из Москвы Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые пришли забирать груз на склад МИДа в столице РФ и были задержаны с поличным, приговорены к 16 и 13 годам колонии соответственно. Штрафы для них составили 1 млн рублей и 900 тыс. рублей соответственно.

Приговор в законную силу еще не вступил. Защита фигурантов громкого дела уже намерена обжаловать вердикт суда. По словам адвоката одного из подсудимых Сергея Юроша, все обвиняемые до сих пор не признают себя виновными.

В 2018 году спецслужбы России и Аргентины пресекли переправку в Москву 389 кг кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали российские дипломаты. По словам обвиняемых, Ковальчук «ввел их в заблуждение», предложив заработать. Бизнесмен, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что он никогда не работал в ведомстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.

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