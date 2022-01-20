Снегопад на Ставрополье продлится сутки

В Ставропольском крае снегопад не прекратится в ближайшие сутки. Снег будет идти весь четверг и в ночь на пятницу. При этом похолодает до –12 градусов.

Осадки завершатся лишь в пятницу днем, но облачная погода сохранится. Максимальная температура составит +5 градусов. Снег с дождем прогнозируется и в субботу днем. Ветер будет дуть со скоростью 10 м/с. NewsTracker со ссылкой на синоптиков пишет, что такая погода ожидается в эти дни и в столице региона Ставрополе.

15 января из-за ураганного ветра в Ставропольском крае без света остались 59 тыс. жителей. Ветер, достигавший при порывах 30 м/с, повалил более 100 деревьев. Они падали в том числе на здания, машины и ЛЭП.