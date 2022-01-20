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Лукашенко упрекнул Путина в проведении отпуска в Туве без него

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку упрекнул российского лидера Владимира Путина за то, что тот не берет его в Туву на отдых.

Сибирские выходные
Перед рабочей поездкой в Сибирский федеральный округ президент отдохнул в горах Тувы

«Я часто его (Путина. — Ред.) упрекаю, мол, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: «Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть». Хотелось бы глянуть на этот сказочный край, который я видел только в кино и на картинках», — сказал Лукашенко на встрече с тувинской делегацией в четверг, 20 января.

О своем интересе к Сибири Лукашенко рассказал в ходе встречи с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом, передает НСН. Они обсудили экономическое сотрудничество.

По словам белорусского лидера, Минск готов незамедлительно принять решения, необходимые для развития кооперации. Лукашенко выступил и за налаживание контактов в сфере промышленного сотрудничества, трансфера технологий и экспорта услуг.

Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу провел свой небольшой отпуск в Сибири в сентябре 2021 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что по пути из Благовещенска глава государства на несколько дней сделал остановку в Сибири. Он не стал называть конкретное место отдыха российского президента.

Также Лукашенко рассказал на встрече, что вновь переболел COVID-19. По его словам, на этот раз он перенес штамм короновируса «Омикрон», сообщается на сайте kp.ru. Он отметил, что перенес COVID-19 на ногах и узнал о том, что переболел, только при проведении ПЦР-теста. Лукашенко также заявил, что этот коронавирус «пневмонии не дает».

В первый раз Лукашенко переболел COVID-19 в конце июля 2020 года. Тогда он заявлял, что перенес заболевание на ногах и бессимптомно.

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