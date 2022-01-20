Мешающие уборке дорог автомобили эвакуируют в Рязани

В Рязани за сутки эвакуировали 12 автомобилей, создающих заторы на дороге. Они также мешали уборке снега или были неправильно припаркованы.

Так, по сообщению регионального УМВД, Mazda CX-5 увезли на штрафстоянку с проезда Яблочкова за остановку далее первого ряда от края проезжей части. А Skoda Octavia эвакуировали с улицы Южный Промузел за то, что владелец оставил ее прямо на пешеходном переходе.

В ведомстве 62INFO.ru сказали, что задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку является действенной мерой воздействия на нарушителей правил остановки и стоянки.