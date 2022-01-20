В «ВТБ Капитале» спрогнозировали годовую инфляцию до 5,6%

В «ВТБ Капитале» прогнозируют, что годовая инфляция в 2022 году составит от 5,3 до 5,6%, в том числе продуктовая — 6,5%, непродуктовая — 4,7%, в услугах — 4%. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило в редакцию «Известий» в четверг, 20 января.

«При этом уровень инфляции в последний месяц увеличивает вероятность повышения ключевой ставки Центробанка на 0,5 процентного пункта в феврале. А пересмотр Центробанком прогноза инфляции на текущий год вверх потребует еще одного аналогичного повышения в марте-апреле, и в первом полугодии ключевая ставка достигнет 9,5%», — считают в компании.

Аналитики указали, что не видят необходимости в снижении цели по инфляции до 3%. Нынешний таргет выбран таким образом, чтобы минимизировать волатильность роста цен и вероятность дефляции.

Аналитики прогнозируют рост ВВП России в этом году до 2,2%. В прошлом году к докризисному уровню вернулись финансовый и строительный сектора экономики, а также оптовая и розничная торговля, остальные пока испытывают трудности, отмечается в сообщении. Средний рост реальных зарплат населения будет на уровне роста ВВП, считают в «ВТБ Капитале».

Аналитики также ожидают в долгосрочном плане укрепления российской нацвалюты примерно на 3 рубля, или на 4% от текущего уровня. По их прогнозам, средний курс в наступившем году сформируется на уровне 73,7 рубля за доллар, в 2023-м — на уровне 73,8 рубля.

В «ВТБ Капитале» рассказали, что конец 2021 года и начало 2022-го рифмуются с концом 2018 года. Монетарные условия ужесточались на фоне высокого инфляционного давления, геополитическая неопределенность росла, из-за чего курс рубля не соответствовал фундаментальным макропоказателям, а структура роста ВВП менялась от потребления к инвестициям. Поэтому, по прогнозам специалистов, этот год будет иметь общие черты с 2019-м: инфляционное давление будет постепенно ослабевать, а денежные условия оставаться жесткими.

«Поддержка со стороны кредитного и бюджетного импульса будет ослабевать, а экспорт и инвестиции будут главными драйверами роста ВВП, что даст дополнительную поддержку рублю», — приводятся в сообщении слова Александра Исакова, старшего экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ.

Накануне в Кремле заявили, что правительство принимает меры, чтобы привести инфляцию в России к целевым показателям.

В конце декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России будет немного выше 8%. Также она сообщала, что по прогнозам регулятора к концу 2022 года инфляция в стране снизится до 4–4,5%.

За несколько дней до этого премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что ситуация с ростом инфляции в стране — отчасти плата за открытость экономики. В правительстве знают о росте цен, а инфляция является в основном импортируемой, подчеркивал он.