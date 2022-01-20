Порядка 30 снегоуборщиков направили на расчистку дорог в Орле

В Орле на уборку улиц вышли 30 единиц снегоуборочной техники. В работах задействованы 10 тракторов, девять комбинированных дорожных машин, пять самосвалов, три погрузчика, два компрессора для ямочного ремонта и валочно-пакетирующая машина.

Специалисты муниципальной автобазы в дневные часы занимаются уборкой тротуаров, а в ночные — расчисткой проезжей части. Порядка 60 человек вручную очищают от снега мосты и путепроводы, тротуары, скверы и остановки.

Минувшей ночью в Орле работали 110 единиц техники. Они совершили более 300 рейсов и вывезли около 5,5 тыс. кубометров снега. На обработку дорог ушло 86,3 т песко-соляной смеси, пишет InfoOrel.ru.