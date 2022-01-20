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Международные резервы РФ обновили исторический максимум

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Международные резервы РФ обновили исторический максимум и составили $638,2 млрд на 14 января. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ, опубликованные в четверг, 20 января.

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В сообщении регулятора отмечается, что резервы выросли на 1,2% в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

По данным ЦБ на 7 января, объем международных резервов Российской Федерации составил $630,5 млрд, соответственно, за неделю объем резервов увеличился на $7,7 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ, а также средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Прошлый исторический максимум был зафиксирован 31 декабря 2021 года, тогда резервы составили $630,6 млрд. При этом отмечалось увеличение величины резервов за неделю на $0,1 млрд.

В конце июня 2021 года эксперты сообщали, что РФ находится на лучшей позиции по сравнению с другими развитыми странами. Уровень внешнего долга (государственного и корпоративного) страны — 40% от ВВП, совокупный госдолг — около 17% от ВВП.

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