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В бундестаге оценили возможность ухода Бербок в отставку из-за расследования

Депутат бундестага Нольте оценил вероятность ухода в отставку главы МИД ФРГ Бербок из-за расследования о незаконных выплатах
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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте в четверг, 20 января, в беседе с «Известиями» оценил вероятность того, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек уйдут в отставку на фоне начавшегося расследования.

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Он уточнил, что в настоящее время ведется расследование о присвоении специальных коронавирусных выплат, одобренных президиумом партии «Зеленых». Нольте добавил, что в прошлом Бербок также получила от своей партии в качестве допвыплат за три года €25 220 и не задекларировала их.

«Вероятно, только при таких зарплатах и спецвыплатах можно позволить себе «Зеленую» политику с высокими ценами на топливо, электроэнергию и газ. Уйдет ли кто-то в отставку? Конечно же нет, ведь они находятся сейчас в правительстве. Хотя реальный ущерб, который эти политики наносят Германии, в любом случае намного превышает €1,5 тыс.», — подчеркнул немецкий политик.

О начавшемся расследовании стало известно накануне. В 2020 году высокопоставленные члены партии «Союз-90/Зеленые» незаконно получили выплаты в размере €1,5 тыс, предоставленные на фоне ситуации с коронавирусом в стране, сообщила газета Der Spiegel. В частности, прокуратура рассмотрит причастность к незаконным выплатам Бербок, Хабека и других членов политического объединения — Рикарды Ланг и Джамили Шефер, Михаэля Келлнера и Марка Урбача.

Поскольку все фигуранты расследования, за исключением одного, являются членами бундестага и пользуются депутатской неприкосновенностью, председатель парламента ФРГ Бербель Бас должна быть проинформирована о ходе следствия до начала расследования, уточнили в издании.

Также отмечалось, что расследование в отношении Бербок, Хабека и других членов партии было инициировано на основании жалоб частных лиц, которые, в свою очередь, ссылались на сообщения СМИ за прошлый год.

Кроме того, как подметили в газете, вопрос выплат Бербок всплыл еще во время избирательной кампании. До того как ее избрали кандидатом в канцлеры ФРГ, в мае 2021 года, Бербок была вынуждена признать, что изначально она не задекларировала партийные бонусы в качестве дополнительного дохода в период с 2018 по 2020 год, не сообщив об этом спикеру бундестага. В общей сложности речь шла о €25 220 — трех рождественских бонусах в размере от €6790 до €9300 и «коронавирусной» выплате в размере €1500.

Партия «Зеленые» с 14,8% заняла третье место на прошедших 26 сентября парламентских выборах в Германии. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. 8 декабря сопредседатель партии Анналена Бербок была назначена министром иностранных дел ФРГ.

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