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Украинская оппозиция назвала пути мирного решения конфликта в Донбассе

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Снятие экономической блокады с Донбасса станет важным шагом Украины на пути к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил в четверг, 20 января, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Юрий Бойко.

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«Нужно двигать вперед, принимать политические решения. А если просто говорить о том, что мы ничего не будем делать или обмениваться обвинениями, то дальше и будет этот тлеющий конфликт, который периодически обостряется. Гибнут люди, страдают мирные жители, а страна теряет инвестиции и перспективы развития», — сообщил Бойко.

По мнению политика, для урегулирования конфликта в первую очередь необходимо разведение войск и отвод вооружений с обеих сторон. Также депутат отметил, что Украине необходимо принять законопроект по местным выборам, по особому статусу и по амнистии.

«Это было закреплено в Минских соглашениях, подтверждено и четко зафиксировано уже нынешней властью, это надо делать. И третье — это восстановление торговли и экономических отношений с временно неподконтрольными территориями», — заключил Бойко.

В среду, 19 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует никаких наступательных операций в Донбассе, а работает исключительно над повышением обороноспособности.

17 января зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что ситуация в Донбассе сильно ухудшается, что наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

За день до этого народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной им территории у линии соприкосновения в Донбассе.

31 декабря прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что длящаяся на Украине с 2014 года гражданская война далека от завершения. По его словам, власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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