Глава комитета ГД допустил введение регулирования криптовалют до конца года

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 20 января заявил, что необходимо закрепить на законодательном уровне вопросы, связанные с регулированием криптовалют, в том числе их декларирование и налогообложение.

Он отметил, что на площадке комитета проходят дискуссии на эту тему, которая, по его мнению, должна быть закрыта в течение этого года.

«В этом году мы должны все основные вопросы закрыть, я считаю. В том числе и с точки зрения регулирования, с точки зрения декларирования и с точки зрения налогообложения», — сказал Аксаков ТАСС.

Ранее в этот день Центробанк предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства.

Также Центробанк предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты. По мнению аналитиков Банка России, криптовалюты создают риски для российского финансового рынка, они могут нести системные угрозы при отсутствии ограничений и вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций.

В четверг Bloomberg сообщил, что Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране. По данным издания, служба выступила за данный запрет, так как платежи, произведенные в криптовалюте, являются трудноотслеживаемыми.

В июле 2020 года глава государства Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. Запрещается использовать их как средство платежа.