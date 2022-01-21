Молдавские власти, похоже, могут дать фору любому оскароносному сценаристу Голливуда — интригу с оплатой за газ держат до последнего дня, уповая на внешнюю помощь и очередные уступки «Газпрома». И если зачастую не без участия последнего остановки прокачки «голубого топлива» избегать удавалось, крылатая фраза Ильфа и Петровао том, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, все же находит свое подтверждение в действиях Кишинева.

После того, как почти истек крайний день оплаты авансовогоплатежа за январь, парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней. Это решение было принято для того, чтобы чрезвычайная комиссия получила право принимать срочные действия для обеспечения населения газом, поскольку «Газпром» может прекратить поставки в республику с 21 января. Как отмечал вице-премьер Андрей Спыну, режим ЧП должен быть введен на 60 дней, поскольку нет гарантий, что проблема с погашением платежей «Газпрому» в установленные сроки не возникнет в феврале или марте.

Представляя инициативу в парламенте, премьер Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что после принятия решения по ЧП будет созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая предпримет ряд мер. В частности, «Молдовагаз» временно будет освобожден от уплаты НДС, а также получит авансомсредства, выделенные властями для компенсации населению роста тарифов на газ. Эти действия позволят «Молдовагазу» получить сумму, которой не хватает для погашения очередного платежа «Газпрому» в установленные сроки. Речь идет о $25 млн.

О том, что средств не хватает, стало известно в начале января. Точнее сказать, после нового года было заявлено о том, что в первый месяц 2022-го Молдавия будет закупать газ по цене $646 за тысячу кубометров, а не по $550, как это было в декабре. Не понимать того, что цена в январе вырастет, было нельзя, ведь в последний месяц года цены январских фьючерсов на газ в Европе установили новый рекорд, превысив отметку в $2190 за тысячу кубометров. А согласно контракту, который был заключен в конце октября, цена формируется в конце месяца и на 70% привязана к нефтепродуктовой корзине, а на 30% — к спотовым ценам на газ в Европе.

«Молдовагаз» начал вести переговоры с банками в конце декабря, но, как выяснилось, они не увенчались успехом. Наряду с этим Кишинев не только попросил «Газпром» отложить авансовыйплатеж за поставку газа до тех пор, пока в стране не будет пересмотрен тариф на топливо, но и обратится за финансовойпомощью к российской компании, как к акционеру «Молдовагаза», с просьбой рассмотреть возможность представления краткосрочного кредитования на сумму отклонений.

Все это не нашло отклика в сердцах менеджеров «Газпрома», который уже дважды шел на уступки молдавской стороне. И когда когда уступила в цене и прикрыла глаза на историю с долгом, и когда несмотря на ультиматум о приостановке поставок позволила позже положенного срока в ноябре произвести оплату. Тогда речь шла о $74 млн.

Как справедливо тогда отметил официальные представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, «Газпром» рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией своих контрактных обязательств в будущем и выплату текущих платежей за газ в срок.

Справедливости ради стоит отметить, что в ноябре парламент Молдавии тоже пришел на помощь и по просьбе правительства в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности перед «Газпромом» за газ, полученный в октябре и ноябре.

Получается, что каждый раз, когда ситуация доходит до крайней точки, у Кишинева есть козырь в рукаве, а точнее сказать — готовое решение для выхода из кризисного положения. А положение это, стоит отметить, могло бы быть куда хуже, если бы в конце октября «Газпром» не пошел бы на уступки и пятилетний контракт не был бы заключен. По словам Спыну, он позволил республике за два месяца сэкономить около $335 млн.

И тем не менее, даже при таком положении дел, положение в стране крайне напряженное. Оппозиционные политики называют ситуацию в энергетике энергоцидом и энергомором и готовят уличные протесты. Видимо, опасаясь сценария Казахстана. Власти и не спешили поднимать тарифы на газ на 30%. Поэтому, безусловно, говоря с «Газпромом» об отсрочке авансовогоплатежа или предоставлении кредитования, молдавская сторона рассчитывает на великодушие российской компании, как акционера «Молдовагаза», которой принадлежит 50%. Надеется на очередные уступки, используя и приднестровский фактор, и общую европейскую риторику обвинений российского поставщика в усугублении газового кризиса в Европе. Нет сомнений, что для правительства Молдавии было бы проще постараться переложить свои проблемы на кого-то другого, в данном случае на российскую сторону. Вдруг получится, как в первые два раза, а там, глядишь, уже и весна.

Но, видимо, кредит великодушия исчерпан. И как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, между Молдавией и «Газпромом» исключительно коммерческие отношения. Российская компания «не может отдавать товар бесплатно».

Автор — журналист, член экспертного совета Института развития ТЭК, руководитель проекта Tekface

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