Мурашко призвал власти регионов вовремя вводить ограничения по коронавирусу

Региональные власти должны своевременно принимать решение об ограничениях, связанных с коронавирусом. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил журналистам в четверг, 20 января.

По словам главы Минздрава, это позволит минимизировать распространение COVID-19 и не увеличивать нагрузку на систему здравоохранения страны.

«Максимальное количество коек, которое мы разворачивали в осенний период... более 305 тыс., система работала с максимальным напряжением», — подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что в текущих условиях также важно поведение граждан, которым следует соблюдать масочный режим и не посещать массовые мероприятия, передает НСН.

Ранее в этот день Мурашко заявил, что среди переболевших COVID-19 увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом штамма «Омикрон». Он добавил, что система здравоохранения перестраивается под особенности нового штамма, сообщается на сайте kp.ru.

Министр добавил, что, как правило, «Омикрон» становится доминирующим в течение 3–4 недель, но учитывая протяженность России, можно утверждать, что это не произойдет одновременно.

Ранее в этот день оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что штамм «Омикрон» зафиксирован уже в 55 регионах России. В структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант «Дельта» составляет 56,2%, вариант «Омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 43,8%.

Всего за минувшие сутки зарегистрировали 38 850 случаев COVID-19. Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (11 557), Санкт-Петербурге (4753) и Московской области (2795).

18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

В тот же день вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что нельзя считать штамм коронавируса «Омикрон» менее опасным, поскольку его пониженная летальность перекрывается повышенной заразностью.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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