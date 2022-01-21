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Названо место покупки более 40 выигрышных билетов в новогодних розыгрышах «Русского лото» и «Жилищной лотереи»

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17 человек, выигравших в новогоднем тираже «Русского лото» по миллиону рублей, купили билеты в почтовых отделениях в 16 регионах страны. Об этом «Известиям» в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе «Столото».

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Праздничный розыгрыш «Русского лото» прошел 1 января в 15:30 мск в прямом эфире одного из федеральных телеканалов. По итогам праздничного розыгрыша 2 участника выиграли по 500 млн руб., а 52 участника — по 1 млн руб. 17 из них стали лотерейными миллионерами, купив счастливые билеты в почтовых отделениях страны. Так, по 1 млн рублей выиграли клиенты «Почты России» из Москвы, Ставропольского и Пермского краев, Пензенской, Иркутской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Кировской, Воронежской, Вологодской и Московской областей, а также из республик Карелия, Коми (два человека) и Саха.

Кроме того, еще 24 участника новогоднего тиража «Жилищной лотереи», купившие билеты в почтовых отделениях, выиграли квартиры стоимостью 1,7 млн рублей каждая. Трое из них проживают в Татарстане, еще по два участника — Кировской и Ульяновской областях, по одному — в Москве, Московской, Брянской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Тульской и Ярославской областях, Пермском и Приморском краях, республиках Башкортостан и Дагестан. Таким образом, общее количество победителей с крупными выигрышами в новогодних розыгрышах «Русское лото» и «Жилищной лотереи», купивших билеты в почтовых отделениях, превысило 40 человек.

Директор по продажам распространителя гослотерей Роман Роменский подчеркнул, что «Почта России» является одним из ключевых партнеров компании.

«Для многих россиян, поклонников государственных лотерей, традиция покупать типографские билеты связана именно с почтовыми отделениями. Люди из самых разных уголков нашей страны приобретают билеты гослотерей не только для себя, но и в подарок близким», — отметил он.

В целом за 2021 год более 29 млн выигрышных билетов гослотерей были приобретены в почтовых отделениях. Их обладатели получили почти 4 млрд рублей. Миллионерами в прошлом году стали 305 клиентов почтовых отделений по всей стране.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорта России, а проводятся они под надзором ФНС России. Крупнейшим распространителем лотерей в России является «Столото» (входит в состав многопрофильного российского холдинга S8 Capital, его владелец — Армен Саркисян).

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