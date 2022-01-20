Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве тиктокера

Следственный комитет 20 января опубликовал кадры задержания в Краснодарском крае тиктокера Алексея Щетинина, подозреваемого в убийстве, кражах и нападении на полицейских.

Задержан 44-летний мужчина был накануне. Ранее подозреваемого объявили в федеральный розыск. По версии следствия, Щетинин совершал противозаконные деяния с декабря 2020 года.

Правоохранители установили, что блогер в течение нескольких лет незаконно проникал в магазины и квартиры в разных населенных пунктах региона и совершал кражи.

Также мужчина подозревается в убийстве жителя станицы Ахтанизовской. По предварительным данным, преступление произошло в декабре 2020 года. Предполагаемый злоумышленник проник в дом местного жителя и выстрелил в него шесть раз, после чего скрылся с ювелирными украшениями.

В октябре прошлого года блогер покинул свой дом и исчез, всё это время его разыскивали правоохранители. Супруга Щетинина выражала уверенность, что ее муж не может быть причастен к преступлениям, к тому же, по ее словам, соседи отзываются о нем только как о хорошем человеке.