Справочник по удмуртскому языку создали в Ижевске

В Удмуртии выпущен справочник по удмуртскому языку. Он поможет разобраться с управлением глагола, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов.

Автором справочника является доцент Удмуртского государственного университета Дмитрий Ефремов. По его словам, которые приводит ИА «Сусанин», ни в одном русско-удмуртском и удмуртско-русском словарях не было примеров на это языковое явление. Поэтому и те, кто изучал удмуртский язык, и те, кто уже им владел, испытывали некоторые трудности.

Ефремов работал над словарем около 10 лет. Идея к нему пришла и того раньше — 20 лет назад, когда он приступил к изучению финского языка.

В новый словарь «Удмурт каронкыллэн валтонэз» включили порядка 800 глаголов и 1,8 тыс. примеров их употребления. Их составили из материалов СМИ и из художественной литературы.

Учебное пособие презентуют в УдГУ в четверг, 20 января.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии сняли научно-популярный фильм о коренном народе республики. Это часть проекта «Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России». В фильме рассказывается об истории происхождения, языке, культуре и быте удмуртского народа.