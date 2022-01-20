Дополнительные средства требуются на ремонт ТЮЗа в Омске

На ремонт омского Театра юного зрителя требуется дополнительно 130 млн рублей. В областном правительстве почти согласились на условия подрядчика, пишут «Коммерческие вести».

Контракт 432,5 млн рублей заключен с ООО «Стройцентр-Иркутск». «В связи возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств <…>, а именно существенным увеличением цен на строительные ресурсы» на работы требуется на 130 млн рублей больше. Если проект распоряжения одобрят, документы на проведение работ отправят на повторную госэкспертизу, чтобы изучить все доводы и расчеты подрядчика, передает ИА «Город55». Закончить ремонт ТЮЗа планируется к 2023 году.

В этом году в Омске откроют виртуальный концертный зал. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, стоимость обустройства нового помещения во Дворце культуры Кировского округа составит 2,5 млн рублей. На работы в рамках в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» выделяют 2,5 млн рублей, эти деньги пойдут на закупку современного оборудования.